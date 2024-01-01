Битий Sprinter втратив під час транспортування 1,5 тисячі доларів

На митному посту "Ужгород – автомобільний", що на кордоні зі Словаччиною, за повідомленням Закарпатської митниці, намагалися ввезти вантажний фургон за заниженою митною вартістю.

Під час митного контролю та перевірки товаросупровідних документів у поданих документах вартість трохи битого мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter 2017 року випуску була прописана в 7,1 тис. євро.

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Митники засумнівались у правдивості вказаної вартості цього автомобіля, проданого словацькою фірмою для компанії з Луцька.

При детальнішому вивченні справи з’ясувалося, що відповідно до експортної декларації іноземних митних органів відправником буса з такими реквізитами було нідерландське підприємство, а отримувачем – житель Івано-Франківська.

Фото: Закарпатська митниця

Ціна вантажного "Спринтера" іноземними митниками також була прописана – 8,5 тис. євро. Різниця між реальною вартістю та задекларованою всього 1,4 тис. євро (63,5 тис. грн). Це викликало здивування, оскільки ризикувати такою сумою нерентабельно з точки зору економії податків. Можливо, під час транспортування його пошкодили (на фото видно удар в передню частину), тому вартість знизилась на суму ремонту.

Втім, до рішення суду наслідки для власника не дуже втішні. За надання митниці інвойсу з неправдивими відомостями щодо відправника, одержувача та вартості товару відносно жителя Івано-Франківська складено протокол про порушення митних правил за ч.1 статті 483 Митного кодексу України.

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За цією статтею передбачено штраф від 50 до 100% від вартості предметів правопорушення з їх конфіскацією.

Наразі мікроавтобус, оцінений у майже 400 тис. грн, вилучено, справу скерують до суду для винесення вердикту.