Бюджетная версия Tesla Model Y не такая дешевая, как ожидалось

Как пишет Carscoops, в интернете появилось фото, что может стать первым взглядом начальной версии Tesla Model Y. Если утечка информации достоверна, новинка будет существенно упрощенной версией Model Y Juniper. Сообщается, что фото автомобиля взято из источника TheTeslaNewswire на X, которое утверждает, что снимок ненадолго появился на веб-сайте Tesla, прежде чем исчез.

На кадре заметно, что базовый кроссовер получил более простую оптику без световой полосы на всю ширину кузова в передней части. Фары, скорее, напоминают те, что установлены в обновленной Model 3. Передний бампер также отличается простыми формами, в частности отсутствием массивных воздухозаборников и простой черной панелью внизу.

Профиль выглядит перенесенным, за исключением черных 18-дюймовых колесных дисков с пластиковыми колпаками. Также сообщается о нескольких изменениях, хотя официальных изображений еще нет. Утверждается, что кроссовер будет иметь обычную крышу, вместо панорамной, ручная регулировка вылета и высоты руля, а также лишился дисплея заднего ряда – их заменили вентиляционными отверстиями.

Появление такой модели должно поднять продажи компании на ключевых рынках, однако, она рискует быть воспринята как слишком компрометирующая. Главным аспектом является цена начального кроссовера. Текущая Model Y Long Range Rear-Wheel Drive стоит в США 44 490 долларов. Судя по всему, Model Y Standard в Соединенных Штатах будет стоить от 39 990 долларов.