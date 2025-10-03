Бюджетна версія Tesla Model Y не така дешева, як очікувалось

Як пише Carscoops, в інтернеті з’явилось фото, що може стати першим поглядом початкової версії Tesla Model Y. Якщо витік інформації достовірний, новинка буде суттєво спрощеною версією Model Y Juniper. Повідомляється, що фото автівки взято з джерела TheTeslaNewswire на X, яке стверджує, що знімок ненадовго з'явився на веб-сайті Tesla, перш ніж зник.

На кадрі помітно, що базовий кросовер отримав простішу оптику без світлової смуги на всю ширину кузова в передній частині. Фари, скоріше, нагадують ті, що встановлені в оновленій Model 3. Передній бампер також вирізняється простішими формами, зокрема відсутністю масивних повітрозабірників та простою чорною панеллю внизу.

Профіль виглядає перенесеним, за винятком чорних 18-дюймових колісних дисків з пластиковими ковпаками. Також повідомляється про кілька змін, хоча офіційних зображень ще немає. Стверджується, що кросовер матиме звичайний дах, замість панорамного, ручне регулювання вильоту та висоти керма, а також позбувся дисплея заднього ряду – їх замінили вентиляційними отворами.

Поява такої моделі повинна підняти продажі компанії на ключових ринках, однак, вона ризикує бути сприйнята як занадто компрометована. Головним аспектом є ціна початкового кросовера. Поточна Model Y Long Range Rear-Wheel Drive коштує в США 44 490 доларів. Судячи з усього, Model Y Standard у Сполучених Штатах коштуватиме від 39 990 доларів.