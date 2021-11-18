Новинка разработана, изготавливается и будет продаваться в Индии.

Skoda отказалась от модели Rapid в Европе пару лет назад, когда заменила ее более совершенной Scala. В Китае и России Rapid все еще продается, даже пережил обновление, которое приблизило его к Scala, но в Индии заменой для доступного семейного автомобиля Rapid стала собственная модель – Slavia.

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Расположен в самом популярном сегменте авто A0 в Индии, седан предлагает “много пространства, множество функций безопасности и эмоциональный дизайн”, сообщает чешский бренд, также вспоминая “эффективные двигатели TSI, высокий уровень комфорта и передовые информационно-развлекательные системы”.

Название модели Slavia подчеркивает славянские корни марки, хотя сам автомобиль от начала до конца является индийским. Его производство наладят в Пуне, с локализацией в 95%. Skoda говорит, что Slavia знаменует начало нового этапа проекта INDIA 2.0, после успешного дебюта кроссовера Kushaq.

Фото: Skoda Slavia / Skoda

По габаритам Skoda Slavia соответствует классу Volkswagen Polo в кузове седан. Длина индийской новинки составляет 4541 миллиметр, ширина – 1752, высота – 1487, а колесная база – 2651 миллиметр. Седан будут предлагать с бензиновыми моторами TSI 1.0 и 1.5 мощностью в 115 и 150 лошадиных сил, соответственно. Младший мотор сочетается только с 6АКП, а полуторалитровый двигатель также может работать в паре с 7-скоростной автоматической коробкой с двойным сцеплением.