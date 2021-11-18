Новинка розроблена, виготовляється та продаватиметься в Індії.

Skoda відмовилася від моделі Rapid у Європі пару років тому, коли замінила її більш досконалою Scala. У Китаї та Росії Rapid все ще продається, навіть пережив оновлення, яке наблизило його до Scala, але в Індії заміною для доступного сімейного автомобіля Rapid стала власна модель – Slavia.

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Розташований у найпопулярнішому сегменті авто A0 в Індії, седан пропонує “багато простору, безліч функцій безпеки та емоційний дизайн”, повідомляє чеський бренд, також згадуючи “ефективні двигуни TSI, високий рівень комфорту та передові інформаційно-розважальні системи”.

Назва моделі Slavia підкреслює слов’янське коріння марки, хоча сам автомобіль від початку до кінця є індійським. Його виробництво налагодять у Пуні, з локалізацією у 95%. Skoda каже, що Slavia знаменує початок нового етапу проєкту INDIA 2.0, після успішного дебюту кросовера Kushaq.

Фото: Skoda Slavia / Skoda

За габаритами Skoda Slavia відповідає класу Volkswagen Polo в кузові седан. Довжина індійської новинки становить 4541 міліметр, ширина – 1752, висота – 1487, а колісна база – 2651 міліметр. Седан пропонуватимуть з бензиновими моторами TSI 1.0 та 1.5 потужністю у 115 та 150 кінських сил, відповідно. Молодший мотор поєднується лише з 6АКП, а півторалітровий двигун також може працювати в парі з 7-швидкісною автоматичною коробкою з подвійним зчепленням.