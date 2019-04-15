Машина при этом была защищена от пуль, а вот автор видео – нет.

Видеоблоггер Зак Нельсон разместил на своем канале JerryRigEverything видео, в котором он проверяет прочность окон бронированного электрокара Tesla.

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Tesla Model S получила свой комплекс защиты от ателье ArmorMax. Свое творение специалисты мастерской называют “самым быстрым броневиком в мире”, однако известный скептик Зак Нельсон решил проверить, действительно ли это так.

Специалисты ArmorMax оборудовали автомобиль специальными панелями в дверях и стойках кузова, а также многослойным стеклом из поликарбоната. Благодаря такому подходу вес электрокара увеличилась лишь на 250 кг. В случае, если речь идет о защите от пистолетных выстрелов. Поскольку ArmorMax предлагает также защита, способный выдержать автоматную очередь, однако такая броня весит уже 360 кг.

Блогер использовал для своего опасного эксперимента полицейский Glock 19 девятого калибра и бронированную Model S с легким защитой первого уровня. Он выбрал своей целью окна машины и расстреливал их с нескольких метров.

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