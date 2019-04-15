Машина при цьому була захищена від куль, а от автор відео – ні.

Відеоблогер Зак Нельсон розмістив на своєму каналі JerryRigEverything відео, у якому він перевіряє міцність вікон броньованого електрокара Tesla.

Дивіться також: Погляньте, що 19-річний блогер зробив з Lamborghini Huracan заради мільйона переглядів

Tesla Model S отримала свій комплекс захисту від ательє ArmorMax. Своє творіння фахівці майстерні називають “найшвидшим броньовиком в світі”, однак відомий скептик Зак Нельсон вирішив перевірити, чи справді це так.

Спеціалісти ArmorMax обладнали автомобіль спеціальними панелями у дверях і стійках кузова, а також багатошаровим склом з полікарбонату. Завдяки такому підходу вага електрокара збільшилась лише на 250 кіло. У випадку, якщо мова йде про захист від пістолетних пострілів. Оскільки ArmorMax пропонує також захист, здатний витримати автоматну чергу, однак така броня важить вже 360 кг.



Блогер використав для свого небезпечного експерименту поліцейський Glock 19 дев'ятого калібру і броньовану Model S з легким захистом першого рівня. Він обрав своєю ціллю вікна машини і розстрілював їх з кількох метрів.

Також цікаво: Електрокар майбутнього від Audi цвіте і пахне