Предупреждение: на это больно смотреть. И результат понравится не всем.

Чего не сделаешь ради просмотров своего видео, но на этот раз “Суперблонди", кажется, пересекла черту и рискует получить кучу дизлайков за свое издевательство над роскошным купе. Официалы теперь точно не продадут ей следующую новинку.

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У австралийского влогера Алекс четыре миллиона постоянных зрителей и 300 миллионов просмотров видео, так что, наверное, она знает, что делает. Хотя выбор способа привлечь внимание к своему видео – неоднозначный.

Возможно, Александра Мэри Хирши (настоящее имя блондинки) решила, что маятниковый рисунок на крыше ее Rolls-Royce Wraith придаст автомобилю интересный вид, но сделала неверный выбор цвета. Или же выбрала ядовито-зеленый умышленно.

Из предыдущих видео влогера можно узнать, что автомобиль она недавно приобрела в ОАЭ примерно за 300 тысяч долларов.

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