Попередження: на це боляче дивитися. І результат сподобається не всім.

Чого не зробиш заради переглядів свого відео, та цього разу “Суперблонді”, здається, перетнула межу і ризикує отримати купу дізлайків за своє знущання над розкішним купе. Офіціали тепер точно не продадуть їй наступну новинку.

Дивіться також: Бортові камери Tesla зафільмували викрадення Porsche

Австралійська влогерка Алекс має чотири мільйони постійних глядачів і 300 мільйонів переглядів відео, тож, напевно, знає, що робить. Хоча вибір способу привернути увагу до свого відео – неоднозначний.

Можливо, Александра Мері Гірші (справжнє ім’я білявки) вирішила, що маятниковий малюнок на даху її Rolls-Royce Wraith надасть автомобілю цікавого вигляду, але зробила хибний вибір кольору. Або ж обрала отруйно-зелений навмисне.



З попередніх відео влогерки можна дізнатись, що автомобіль вона нещодавно придбала в ОАЕ приблизно за 300 тисяч доларів.

Дивіться також: Nissan Ariya вже не концепт: електричний аналог X-Trail представлений офіційно