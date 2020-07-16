Припаркований електрокар став свідком злочину, а зроблений ним відеозапис може допомогти у пошуках викрадачів.

Завдяки режиму Sentry Mode, який минулого року з'явився у всіх електромобілів Tesla, бортові камери електрокара спрацювали, коли датчик руху зафіксував активність біля припаркованої машини. Система відеонагляду самому електрокару Tesla у цьому випадку не знадобилась, зате зняла цікаве “кіно”.

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Інцидент трапився на парковці іспанського міста Бенікасім, в провінції Кастельон. Двоє чоловіків у медичних масках зрушили вінтажний спорткар Porshe 911 Carrera, що стояв поруч з Tesla, та маневрували майданчиком вручну, аби якмога тихіше покинути місце злочину.

Porsche Carrera 2, matricula 2397DBK robado en Benicassim, Castellón, anoche a las 3:20 AM. Va a ser complicado, pero si alguien sabe algo o conoce a alguien en el video o fotos, mis DMs están abiertos.



Gracias pic.twitter.com/o3RTDIxlFs — Jose (@josejacas) July 12, 2020

Завдяки відеофіксації Tesla, місцеві правоохоронці отримали оперативну інформацію про злочинців і швидко знайшли викрадений автомобіль у сусідньому місті Л'Еліана, а злочинців оголосили в розшук.

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