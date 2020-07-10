Це схоже на сюжет для романтичної комедії, хоча в реальному житті буде, скоріше, драмою.

Деякі історії були б неймовірними, якби не мали фактичних доказів. Який шанс подібного збігу: щоб хтось на викраденому авто врізався в іншу крадену автівку з викрадачем за кермом? Вірогідність мізерна, але таке трапилось у Ньюберг-Данді, штат Орегон.

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5 липня поліція Ньюберг-Данді отримала дзвінок про викрадений Toyota Land Cruiser, і невдовзі офіцери помітили позашляховик на дорозі. Водій намагався утікти від поліцейських і під час погоні врізався в Buick Regal з водієм всередині.

Під час зіткнення ніхто з людей не постраждав, але справи раптом стали дуже дивними. Поліція почала знімати свідчення про Regal і виявила, що машина вже три тижні у розшуку.

Що ще гірше, поліція встановила, що водійка Buick знаходилась за кермом у нетверезому стані. 25-річну жінку затримали за керування автомобілем під впливом речовин та несанкціоноване користування автотранспортом.

27-річний викрадач Land Cruiser отримав ще більше звинувачень. Його притягнуть до відповідальності за несанкціоноване користування автотранспортом, спробу втечі від поліції, прорив поліцейського блоку та необачне керування автомобілем.

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