Это похоже на сюжет для романтической комедии, хотя в реальной жизни, скорее, драмой.

Некоторые истории были бы невероятными, если бы не имели фактических доказательств. Шанс подобного совпадения: чтобы кто-то на угнанном авто врезался в другую краденую машину с угонщиком за рулем? Вероятность мизерная, но такое случилось в Ньюберг-Данди, штат Орегон.

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5 июля полиция Ньюберг-Данди получила звонок о похищенном Toyota Land Cruiser, и вскоре офицеры заметили внедорожник на дороге. Водитель пытался скрыться от полицейских во время погони врезался в Buick Regal с водителем внутри.

Во время столкновения никто из людей не пострадал, но дела вдруг стали очень странными. Полиция начала снимать показания о Regal и обнаружила, что машина уже три недели в розыске.

Что еще хуже, полиция установила, что водитель Buick находилась за рулем в нетрезвом состоянии. 25-летнюю женщину задержали за управление автомобилем под воздействием веществ и несанкционированное пользование автотранспортом.

27-летний угонщик Land Cruiser получил еще больше обвинений. Его привлекут к ответственности за несанкционированное пользование автотранспортом, попытку бегства от полиции, прорыв полицейского блока и неосторожное управление автомобилем.

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