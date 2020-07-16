Припаркованный электрокар стал свидетелем преступления, а сделанная им видеозапись может помочь в поисках похитителей.

Благодаря режиму Sentry Mode, который в прошлом году появился во всех электромобилей Tesla, бортовые камеры электрокара сработали, когда датчик движения зафиксировал активность у припаркованной машины. Система видеонаблюдения на самом электрокаре Tesla в этом случае не понадобилась, зато сняла интересное "кино".

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Инцидент произошел на парковке испанского города Беникасим, в провинции Кастельон. Двое мужчин в медицинских масках сдвинули винтажный спорткар Porshe 911 Carrera, который стоял рядом с Tesla, и маневрировали по площади вручную, чтобы как можно тише покинуть место преступления.

Porsche Carrera 2, matricula 2397DBK robado en Benicassim, Castellón, anoche a las 3:20 AM. Va a ser complicado, pero si alguien sabe algo o conoce a alguien en el video o fotos, mis DMs están abiertos.



Gracias pic.twitter.com/o3RTDIxlFs — Jose (@josejacas) July 12, 2020

Благодаря видеофиксации Tesla, местные правоохранители получили оперативную информацию о преступниках и быстро нашли угнанный автомобиль в соседнем городе Л'Элиана, а преступников объявили в розыск.

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