Австралийская блогерша Supercar Blondie знакомит зрителей с "дорогим роскошным автомобилем Mercedes Maybach".

Возможность познакомиться с автомобилем такого класса выпадает не каждому, поэтому блондинку можно только поблагодарить. Включайте субтитры на украинском и знакомьтесь с лимузином, что только похож на S-Class.

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Ведущая утверждает, что это самый роскошный серийный автомобиль из тех, что ей приходилось видеть, а эксклюзивных и экзотических автомобилей она видела немало, как можно убедиться по видео на ее канале.

Supercar Blondie рассказывает о лимузине Mercedes-Maybach Pullman – 6,5 метра роскоши с массивным V12 под капотом и комфортным, как материнское, лоном.

Этот конкретный экземпляр лимузина продается в Дубае. Это модель 2016 года, однако она имеет лишь тестовый пробег. Запрошенная цена – 870 тысяч долларов, что намного меньше, чем пуленепробиваемая версия Guard, стоимость которой может достичь почти 2 миллионов долларов.

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