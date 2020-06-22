Австралійська блогерка Supercar Blondie знайомить глядачів з "найдорожчим розкішним автомобілем Mercedes Maybach".

Можливість познайомитись із автомобілем такого класу випадає не кожному, тож білявці можна лише подякувати. Вмикайте субтитри українською і знайомтесь з лімузином, що тільки схожий на S-Class.

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Ведуча стверджує, що це найрозкішніший серійний автомобіль з тих, що їй доводилось бачити, а ексклюзивних та екзотичних автомобілів вона бачила чимало, як можна пересвідчитись з відео на її каналі.

Supercar Blondie розповідає про лімузин Mercedes-Maybach Pullman – 6,5 метрів розкоші з масивним V12 під капотом і комфортним, як материнське, лоном.

Цей конкретний екземпляр лімузина продається в Дубаї. Це модель 2016 року, однак вона має лиш тестовий пробіг. Запрошена ціна – 870 000 доларів, що набагато менше, ніж куленепробивна версія Guard, вартість якої може досягти майже 2 мільйонів доларів.

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