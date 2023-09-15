Признанный немецкий тюнинг-центр Manhart продолжает удивлять мир своими шедеврами модифицированных автомобилей. В этот раз тюнеры выдали на-гора с 1970-х годов Alpina 2002 Restomod.

Редкая BMW 3-й серии 02 Alpina с завода в 1971 году имела стандартный 2,0-литровый двигатель мощностью 128 л.с. (130 л.с.), что было достаточно много для того времени. Четырехцилиндровый мотор M10 в варианте Alpina A4 в передней части спортивного двухдверного автомобиля характеризуется индивидуальной дроссельной системой и коллектором Alpina.

Благодаря дополнительной установке воздушной коробки K&N двигатель значительно мощнее, чем в "обычном" BMW 2002 tii, стандартном с завода (130 л. с. / 178 Нм). Эту версию в ходе модернизации Manhart немного осовременили, создали новую выхлопную систему, подняв паспортный силовой потенциал до 197 л.с. (200 л.с.) и увеличив крутящий момент со 178 Нм до 215 Нм.

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Мотор работает в паре с 5-ступенчатой МКП от BMW E21 323. Для крохи весом 1000 кг указанной выше мощности достаточно, чтобы сравниться с современными горячими хэтчбеками.

Благодаря установленной выхлопной системе Manhart изменился также акустический стиль автомобиля, он стал приятным на слух, завораживающим своим рокотом.

Раздутые арки немного выбиваются из классических линий Alpina, но автомобиль все равно смотрится фантастически и стильно. Фото: Manhart

Автомобиль получил подвеску Raab coilover от KW. Это дает 2002 tii более современное и спортивное управление. Распорка Wiechers также обеспечивает большую жесткость кузова. Шины размером 215/40R16 и 225/40R16 улучшили контакт с дорогой. Они установлены на оригинальные многоспицевые диски Alpina и имеют размеры 8×16 дюймов.

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Благодаря 25-мм прокладкам спереди и сзади колеса идеально выровнены под крыльями. Они заметно шире благодаря расширенным колесным аркам Alpina, которые инсайдеры называют "свиными щечками", из-за чего классический автомобиль выглядит значительно более коренастым.

Внутри салона сама простота, но спортивные сиденья делают классику стильной. Фото: Manhart

Обращают на себя внимание декоративные полосы и надписи характерного набора декора Alpina, выделяемые светло-зелеными и серебристыми лентами на кузове в цвете BMW Agave Green. Также ярко-зеленый акцент линий на кузове переплетен с элементами интерьера: сиденья имеют полосы этого и синего цвета.

Водитель и штурман сидят на спортивных сиденьях Scheel. Сзади также имеется дуга безопасности Clubsport.