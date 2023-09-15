Визнаний німецький тюнінг-центр Manhart продовжує дивувати світ своїми шедеврами модифікованих автомобілів. Цього разу тюнери видали на-гора з 1970-х років Alpina 2002 Restomod.

Рідкісна BMW 3-ї серії 02 Alpina з заводу в 1971 році мала стандартний 2,0-літровий двигун потужністю 128 к.с. (130 к.с.), що було досить багато для того часу. Чотирициліндровий мотор M10 у варіанті Alpina A4 у передній частині спортивного дводверного автомобіля характеризується індивідуальною дросельною системою та колектором від Alpina.

Завдяки додатковій установці повітряної коробки K&N двигун значно потужніший, ніж у "звичайному" BMW 2002 tii, який є стандартним із заводу (130 к. с. / 178 Нм). Цю версію в ході модернізації Manhart трохи осучаснили, зробили нову вихлопну систему, піднявши паспортний силовий потенціал до 197 к.с. (200 к.с.) та збільшивши крутний момент зі 178 Нм до 215 Нм.

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Мотор працює в парі з 5-ступінчастою МКП від BMW E21 323. Для крихітки вагою 1000 кг зазначеної вище потужності достатньо, щоб зрівнятися з сучасними гарячими хетчбеками.

Завдяки встановленій вихлопній системі Manhart змінився також акустичний стиль автомобіля, він став приємний на слух, заворожує своїм воркотінням.

Роздуті арки трохи вибиваються з класичних ліній Alpina, але автомобіль все одно виглядає фантастично і стильно. Фото: Manhart

Автомобіль отримав підвіску Raab coilover від KW. Це надає 2002 tii більш сучасного та спортивного керування. Розпірка Wiechers також забезпечує більшу жорсткість кузова. Шини розміром 215/40R16 і 225/40R16 покращили контакт з дорогою. Вони встановлені на оригінальні багатоспицеві диски Alpina і мають розміри 8×16 дюймів.

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Завдяки 25-мм прокладкам спереду і ззаду колеса ідеально вирівняні під крилами. Вони помітно ширші завдяки розширеним колісним аркам Alpina, які інсайдери називають "свинячими щічками", через що класичний автомобіль виглядає значно кремезнішим.

Всередині салону сама простота, але спортивні сидіння роблять класику стильною. Фото: Manhart

Привертають увагу декоративні смуги та написи характерного набору декору Alpina, що виділяються світло-зеленими і сріблястими смугами на кузові у кольорі BMW Agave Green. Також яскраво-зелений акцент ліній на кузові переплетено з елементами інтер’єру: сидіння мають смуги цього та синього кольорів.

Водій і штурман сидять на спортивних сидіннях Scheel. Ззаду також є дуга безпеки Clubsport.