Стартовать наперегонки со светофоров водителям подобных автомобилей не позволяет статус их владельцев, сидящих на задних креслах. А ведь так хочется узнать, какая из немецких роскошных "барж" быстрее. Ответ дает канал Сarwow с YouTube.

Оба лимузины оснащены двигателями V12, имеют задний привод и массу под три тонны. Безусловно, они были созданы не для гонок, но это не помешало авторам канала Carwow выставить их на поединок на дрэг-прямую.

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Maybach оснащен 5-литровым твин-турбо V12, развивающий 551 лошадиную силу и колоссальных 900 ньютон-метров крутящего момента. BMW 760Li укомплектован 6-литровым V12 с парой турбин, но генерирует более скромные 545 л.с. и 750 900 ньютон-метров.

Мерседесовский седан использует 5-скоростной автомат, тогда как у “бумера” есть три дополнительные передачи. Весит Maybach 2805 килограммов, а 760Li весит 2775 кг.

Баварский седан прошел четверть мили (402 метра) за 12,9 секунды, а "Майбаху" на это понадобились дополнительные 0,7 секунды.

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