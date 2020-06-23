Немецкий дилерский центр Sportwagen Teiber продает BMW 633 CSi 1979 года выпуска. Судя по ее пробегу, на ней не ездили вообще.

Эта модель оснащается 6-цилиндровым 194-сильным силовым агрегатом объемом 3,2 литра. Учитывая достаточно маленький пробег автомобиля, который составляет всего 1 645 км, он находится в прекрасном состоянии.

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Машина окрашена в оттенок Sapphire Blue Metallic без каких-либо намеков на износ. В салоне стоит отметить наличие спортивных кресел, отделанных синей кожей, и синих напольных ковриков.

В комплекте с 633 CSi идут оригинальный набор ключей, сервисная книга, официальные брошюры BMW и документ, подтверждающий оригинальность авто. Стоимость этой модели составляет 97 тысяч евро.

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