Німецький дилерський центр Sportwagen Teiber продає BMW 633 CSi 1979 року випуску. Судячи з її пробігу, на ній не їздили взагалі.

Ця модель оснащується 6-циліндровим 194-сильним силовим агрегатом об’ємом 3,2 літра. З огляду на досить маленький пробіг автомобіля, який складає всього 1645 км, він перебуває в чудовому стані.

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Машина пофарбована в відтінок Sapphire Blue Metallic без будь-яких натяків на зношення. У салоні варто відзначити наявність спортивних крісел, оброблених синьою шкірою, і синіх підлогових килимків.

У комплекті з 633 CSi йдуть оригінальний набір ключів, сервісна книга, офіційні брошури BMW і документ, що підтверджує оригінальність авто. Вартість цієї моделі складає 97 тисяч євро.

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