Стартувати наввипередки зі світлофорів водіям подібних автомобілів не дозволяє статус їхніх власників, що сидять на задніх кріслах. Але ж так хочеться довідатись, котра з німецьких розкішних "барж" швидша. Відповідь дає канал Сarwow з YouTube.

Обидва лімузини оснащені двигунами V12, мають задній привід і массу під три тонни. Безумовно, вони були створені не для перегонів, але це не завадило авторам каналу Carwow виставити їх на двобій на дреговій прямій.

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Maybach оснащений 5-літровим твін-турбо V12, що розвиває 551 кінську силу і колосальних 900 ньютометрів крутного моменту. BMW 760Li укомплектований 6-літровим V12 з парою турбін, але генерує скромніші 545 к.с. і 750 ньютонметрів.

Мерседесівський седан використовує 5-швидкісний автомат, тоді як у “біммера” є три додаткові передачі. Важить Maybach 2805 кілограмів, а 760Li важить 2775 кг.



Баварський седан пройшов чверть милі (402 метри) за 12,9 секунди, а “Майбаху” на це знадобились додаткові 0,7 секунди.

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