BMW 7 Series получит внешность Neue Klasse: фото

Как известно, в течение следующих нескольких лет все модели BMW получат единый язык дизайна. Он получил название Neue Klasse и был предварительно представлен несколькими концепт-карами. Первой серийной моделью, что получит ее, будет новый iX3 второго поколения, однако, как пишет Carscoops, автопроизводитель уже ведет работу над кардинальным обновлением флагманской 7-й серии.

Сейчас эта модель имеет самую противоречивую внешность среди всех автомобилей немецкого автопроизводителя, из-за своих разделенных фар и просто гигантских “ноздрей” решеток радиатора. Однако, будущий рестайлинг, похоже, исправит ситуацию и придаст седану более сбалансированный вид. Несмотря на камуфляж, заметно, что верхняя часть решеток радиатора теперь сплошь глянцевого черного цвета, а панель справа содержит небольшую камеру.

Под ними расположены впускные отверстия, которые теперь выполнены в виде горизонтальных, а не вертикальных ламелей. Большинство моделей BMW Neue Klasse будут характеризоваться узкими фарами, которые плавно соединяются с решеткой радиатора. Трудно сказать, будет ли иметь такую черту 7-я серия, но камуфляж, похоже, указывает на то, что седан сохранит разделенные фары, которые имеет текущий автомобиль. В то же время профиль – это зона, где изменений вообще не произошло.

Единственное, чего стоит ожидать – новых колесных дисков. Задние фонари получили новую графику, тогда как салон получит совершенно новый стиль. Его фотографий нет, но, ожидается, что он будет иметь систему панорамного видения BMW, тогда как задние пассажиры будут иметь тот же 31-дюймовый 8К-киноэкран и отдельные 5,5-дюймовые цветные сенсорные элементы управления, встроенные в ручки пассажирских дверей.

Ожидается, что изменения под капотом будут незначительными. Модельный ряд, по-прежнему, будет включать бензиновые и гибридные версии с подзарядкой от сети, а также полностью электрический i7. Возможны незначительные усовершенствования, но в целом силовые агрегаты останутся соответствующими текущим предложениям.