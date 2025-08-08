Контрабандиста из БФ "Волонтеры для победы" признали виновным и... отпустили

На скамью подсудимых основатель благотворительного фонда с патриотическим названием “Волонтеры для победы” попал на законных основаниях: продавал автомобили, завезенные для ВСУ под видом гуманитарной помощи.

Как пишет информационное агентство "Волынские новости", уроженец Ковеля Олег С. хорошо знал, что контрабанда автомобилями строго карается, но таможенное оформление купленных в странах Евросоюза транспортных средств осуществлял по своему усмотрению и по привычному для обмана таможенных органов сценарию.

Он осознавал, что для личной выгоды и обогащения нарушает закон и для прикрытия контрабандных поступков создал благотворительный фонд. Под защитой гуманитарной миссии мужчина завозил машины по льготным условиям, а потом продавал их.

Следствием доказано, что в течение 2024-2025 годов ему удалось реализовать пять машин на общую сумму почти 1,3 миллиона гривен. Предназначенные для Сил обороны автомобили Kia Sportage, Volvo S80 и три BMW проданы посторонним людям.

Владимирский городской суд квалифицировал действия жителя Ковеля по статье 201-4 УК Украины (перемещение подакцизных товаров через границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, совершенное в значительном размере).

Поскольку обвиняемый заключил предварительное соглашение с прокурором о признании вины, это смягчило его вину. Суд также учел, что мужчина является лицом с инвалидностью III группы, содержит несовершеннолетнего ребенка и жену.

Приговор суда Олегу С. был суровый – четыре года лишения свободы. Однако, учитывая выше приведенные обстоятельства, суд заменил тот срок на год и шесть месяцев испытательного срока.