Продавца "гуманитарных" автомобилей суд оштрафовал, а машины конфисковал

Доставленные в прошлом году автомобили Volkswagen Amarok 2011 года выпуска и Volkswagen Transporter 2012 года выпуска предприниматель должен был передать в боевые подразделения Сил обороны. Как становится понятным из материалов судебного заседания, этого не произошло ни в прошлом году, ни в нынешнем году.

Продолжение истории с автомобилями наблюдалось лишь 5 марта 2025 года на АЗС в селе Угринов, ул. Галицкая, 23а. Там фигурант уголовного дела примерно в 13:00 продал автомобили и получил за это денежные средства в общей сумме более полутора миллионов гривен (1 590 000 грн).

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Взяли дельца "на горячем", поскольку в ходе судебного заседания в качестве вещественного доказательства было продемонстрировано "590 купюр номиналом по 1000 грн серии и номер ВУ1439974 каждая, которые являются ненастоящими имитационными средствами".

Обычно такие "деньги" без риска потери передаются продавцу в ходе подконтрольной продажи товаров, услуг или "подарка" взяточнику.

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Суд заслушал сторону обвинения, защиты, изучил вещи доказательства, документы соглашения о признании виновности и признал подсудимого "виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 201-2 УК Украины и назначить ему наказание с применением ч.1 ст. 69 УК Украины, в виде штрафа в размере 35 000 (тридцати пяти тысяч) необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 595 000 (пятьсот девяносто пять тысяч) гривен".

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Кроме этого подсудимый оплатит в пользу государства 7 959 гривен процессуальных расходов в уголовном производстве за проведение экспертиз.

Обе арестованные машины суд конфисковал и этим же решением передал Общественной организации "Народная самооборона Львовщины" для обеспечения потребностей Сил обороны автотранспортом по действующим запросам воинских частей (подразделений).