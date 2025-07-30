Продавця "гуманітарних" автівок суд оштрафував, а машини конфіскував

Доставлені торік автомобілі Volkswagen Amarok 2011 року випуску та Volkswagen Transporter 2012 року випуску підприємець мав передати до бойових підрозділів Сил оборони. Як стає зрозумілим з матеріалів судового засідання, цього не сталося ні торік, ні в нинішньому році.

Продовження історії з автомобілями відбулося лише 5 березня 2025 року на АЗС в селі Угринів, вул. Галицька, 23а. Там фігурант кримінальної справи приблизно о 13:00 продав автомобілі й отримав за це грошові кошти в загальній сумі понад півтора мільйона гривень (1 590 000 грн).

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Взяли ділка "на гарячому", оскільки в ході судового засідання як речовий доказ було продемонстровано "590 купюр номіналом по 1000 грн серії та номер ВУ1439974 кожна, які являються несправжніми імітаційними засобами".

Зазвичай такі "гроші" без ризику втрати передаються продавцеві в ході підконтрольного продажу товарів, послуг чи "подарунка" хабарнику.

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Суд заслухав сторону звинувачення, захисту, вивчив речі докази та документи угоди про визнання винуватості визнав підсудного "винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України та призначити йому покарання із застосуванням ч.1 ст. 69 КК України, у виді штрафу в розмірі 35 000 (тридцяти п`яти тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 595 000 (п`ятсот дев`яносто п`ять тисяч) гривень".

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Окрім цього підсудний сплатить на користь держави 7 959 гривень процесуальних витрат у кримінальному провадженні за проведення експертиз.

Обидві арештовані автівки суд конфіскував і цим же рішенням передав до Громадської організація "Народна самооборона Львівщини" для забезпечення потреб Сил оборони автотранспортом за чинними запитами військових частин (підрозділів).