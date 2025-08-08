Контрабандиста з БФ "Волонтери для перемоги" визнали винним і… відпустили

На лаву підсудних засновник благодійного фонду з патріотичною назвою "Волонтери для перемоги" потрапив на законних підставах: продавав автомобілі, завезені для ЗСУ під виглядом гуманітарної допомоги.

Як пише інформаційне агентство "Волинські новини", уродженець Ковеля Олег С. добре знав, що контрабанда автомобілями суворо карається, але митне оформлення куплених у країнах Євросоюзу транспортних засобів здійснював на власний розсуд і за звичним для обдурення митних органів сценарієм.

Він усвідомлював, що для особистої вигоди та збагачення порушує закон і для прикриття контрабандних вчинків створив благодійний фонд. Під захистом гуманітарної місії чоловік завозив автівки за пільговими умовами, а потім продавав їх.

Слідством доведено, що упродовж 2024-2025 років йому вдалося реалізувати п’ять машин на загальну суму майже 1,3 мільйона гривень. Призначені для Сил оборони автомобілі Kia Sportage, Volvo S80 і три BMW продано стороннім людям.

Володимирський міський суд кваліфікував дії жителя Ковеля за статтею 201-4 КК України (переміщення підакцизних товарів через кордон України з приховуванням від митного контролю, вчинену в значному розмірі).

Оскільки обвинувачений уклав попередню угоду з прокурором про визнання винуватості, це пом’якшило його вину. Суд також зважив, що чоловік є особою з інвалідністю III групи, утримує неповнолітню дитину і дружину.

Вирок суду Олегу С. був суворий – чотири роки позбавлення волі. Однак, враховуючи вище наведені обставини, суд замінив той термін на рік і шість місяців іспитового строку.