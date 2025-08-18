BMW 7 Series отримає зовнішність Neue Klasse: фото

Як відомо, протягом наступних кількох років усі моделі BMW отримають єдину мову дизайну. Вона отримала назву Neue Klasse й була попередньо представлена кількома концепт-карами. Першою серійною моделлю, що отримає її, буде новий iX3 другого покоління, однак, як пише Carscoops, автовиробник вже веде роботу над кардинальним оновленням флагманської 7-ї серії.

Читайте також: BMW готує конкурента для “Гелендвагена”: що про нього відомо

Наразі ця модель має найсуперечливішу зовнішність серед усіх автівок німецького автовиробника, через свої розділені фари та просто гігантські “ніздрі” решіток радіатора. Проте, майбутній рестайлінг, схоже, виправить ситуацію й надасть седану більш збалансованого вигляду. Попри камуфляж, помітно, що верхня частина решіток радіатора тепер суцільно глянцевого чорного кольору, а панель праворуч містить невелику камеру.

Під ними розташовані впускні отвори, які тепер виконані у вигляді горизонтальних, а не вертикальних ламелей. Більшість моделей BMW Neue Klasse характеризуватимуться вузькими фарами, які плавно з'єднуються з решітками радіатора. Важко сказати, чи матиме таку рису 7-ма серія, але камуфляж, схоже, вказує на те, що седан збереже розділені фари, які має поточний автомобіль. Водночас профіль – це зона, де змін взагалі не відбулось.

Єдине, чого варто очікувати – нових колісних дисків. Задні ліхтарі отримали нову графіку, тоді як салон отримає абсолютно новий стиль. Його фотографій немає, але, очікується, що він матиме систему панорамного бачення BMW, тоді як задні пасажири матимуть той самий 31-дюймовий 8К-кіноекран та окремі 5,5-дюймові кольорові сенсорні елементи керування, вбудовані в ручки пасажирських дверей.

Також цікаво: Контрабандиста з БФ "Волонтери для перемоги" визнали винним і… відпустили

Очікується, що зміни під капотом будуть незначними. Модельний ряд, як і раніше, включатиме бензинові та гібридні версії з підзарядкою від мережі, а також повністю електричний i7. Можливі незначні вдосконалення, але загалом силові агрегати залишаться відповідними поточним пропозиціям.