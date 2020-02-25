525-сильный четырехдверный электрокар должен встать на конвейер в 2021 году. А впервые увидеть его можно будет в Женеве на следующей неделе.

BMW Concept i4 – это ранняя версия электрического Gran Coupe баварской марки. Тизер намекает на дизайн кузова в стиле "жидкий металл".

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Плотно закамуфлированные тестовые мулы BMW i4 уже не раз были замечены шпионами, а сейчас баварцы анонсировали официальную премьеру электрического аналога BMW 4 Series Gran Coupe. Информации о будущей модели пока мало. Известно, что серийный i4 построен на модульной платформе CLAR. Ему обещана батарея на 80 киловатт-часов, до 600 километров запаса хода и динамика уровня BMW М5 – то есть, менее 4 секунд на разгон с места до 100 км/ч. А также возможность быстрой зарядки: до 80% за 35 минут.

Ожидается, что BMW i4 будут предлагать в нескольких исполнениях, с одним или двумя моторами и задним или полным приводом. Производительность топовой версии должна составить не менее 525 л.с.

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