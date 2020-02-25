525-сильний чотиридверний електрокар повинен стати на конвеєр у 2021 році. А вперше побачити його можна буде в Женеві наступного тижня.

BMW Concept i4 – це рання версія електричного Gran Coupe баварської марки. Тізер натякає на дизайн кузову в стилі “рідкий метал”.

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Щільно закамуфльовані тестові мули BMW i4 вже не раз були помічені шпигунами, а зараз баварці анонсували офіційну прем’єру електричного аналога BMW 4 Series Gran Coupe. Інформації про майбутню модель поки мало. Відомо, що серійний i4 збудований на модульній платформі CLAR. Йому обіцяна батарея на 80 кіловат-годин, до 600 кілометрів запасу ходу і динаміка рівня BMW М5 – тобто, менше 4 секунд на розгін з місця до 100 км/год. А також можливість швидкої зарядки: до 80% за 35 хвилин.



Очікується, що BMW i4 пропонуватимуть в кількох виконаннях, з одним або двома моторами та заднім або повним приводом. Продуктивність топової версії повинна скласти не менше 525 к.с.

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