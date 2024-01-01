BMW готовится к запуску нового iX3: фото

Как отмечает немецкий автопроизводитель, испытания нового BMW iX3 проходят в Мирамасе, что на юге Франции. В то же время мировая премьера состоится на выставке IAA Mobility 2025 в Мюнхене в сентябре, а производство модели будет налажено на новом заводе BMW Group в Дебрецене (Венгрия) в конце года.

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Кроссовер будет иметь ряд новых технологий, в частности BMW Panoramic iDrive – инновационный информационно-развлекательный комплекс, включающий четыре элемента: панорамный дисплей от стойки до стойки, центральный экран, 3D-проекционный экран и многофункциональный руль.

Система управляется программным обеспечением BMW X, которая также является новой разработкой и предлагает широкие возможности настройки. Кроме этого, новый BMW iX3 будет иметь совершенно новую высоковольтную батарею, обеспечивающую запас хода до 800 километров и поддерживать заряд мощностью до 400 кВт. Таким образом владельцы смогут восстановить до 350 км диапазона за 10 минут зарядки.

Интересной особенностью будет интеллектуальная крышка зарядного порта, которая будет обнаруживать, когда водитель намерен остановиться для зарядки автомобиля, и автоматически открываться. Одним из триггеров для ее открытия является искусственный интеллект: если клиент приближается к знакомой или изученной точке зарядки, движение к ней свидетельствует о намерении зарядиться, и крышка открывается.

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ИИ также будет использоваться в системах помощи водителю. “Супермозг” автоматизированного вождения будет обрабатывать информацию в 20 раз быстрее, чем предыдущая система. Автопроизводитель говорит, что усовершенствованная система помощи - симбиоз, который будет работать совместно с водителем. Благодаря совершенно новой архитектуре электроники и программного обеспечения BMW iX3 будет поддерживать беспроводные обновления, позволяющие владельцам пользоваться новыми функциями.