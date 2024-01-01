BMW готується до запуску нового iX3: фото

Як зазначає німецький автовиробник, випробування нового BMW iX3 проходять в Мірамасі, що на півдні Франції. Водночас світова прем’єра відбудеться на виставці IAA Mobility 2025 у Мюнхені у вересні, а виробництво моделі буде налагоджене на новому заводі BMW Group у Дебрецені (Угорщина) наприкінці року.

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Кросовер матиме низку нових технологій, зокрема BMW Panoramic iDrive – інноваційну інформаційно-розважальний комплекс, що включає чотири елементи: панорамний дисплей від стійки до стійки, центральний екран, 3D-проєкційний екран та багатофункціональне кермо.

Система керується програмним забезпеченням BMW X, яка також є новою розробкою й пропонує широкі можливості налаштування. Окрім цього, новий BMW iX3 матиме абсолютно нову високовольтну батарею, що забезпечуватиме запас ходу до 800 кілометрів й підтримуватиме заряд потужністю до 400 кВт. Таким чином власники зможуть відновити до 350 км діапазону за 10 хвилин заряджання.

Цікавою особливістю буде інтелектуальна кришка зарядного порту, яка виявлятиме, коли водій має намір зупинитися для зарядки автомобіля, і автоматично відкриватиметься. Одним із тригерів для її відкриття є штучний інтелект: якщо клієнт наближається до знайомої або вивченої точки зарядки, рух до неї свідчить про намір зарядитися, і кришка відкривається.

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ШІ також використовуватиметься в системах допомоги водієві. “Супермозок” автоматизованого водіння оброблятиме інформацію у 20 разів швидше, ніж попередня система. Автовиробник каже, що вдосконалена система допомоги є симбіозом, яка працюватиме спільно з водієм. Завдяки абсолютно новій архітектурі електроніки та програмного забезпечення BMW iX3 підтримуватиме бездротові оновлення, що дозволять власникам користуватись новими функціями.