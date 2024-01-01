Нові кросовери BMW матимуть приголомшливу потужність

BMW активно змінює свій модельний ряд і еволюція сімейства позашляховиків BMW X ще не завершилась. Попри те, що більшість моделей з лінійки дебютували відносно нещодавно, німецький автовиробник вже готує нові покоління X5, X6 та X7.

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Шпигуни Carscoops вже декілька разів помічали новий X5, проте зараз з’явились нові подробиці про новинку. Виробництво моделі нібито заплановано на серпень 2026 року. Кросовер буде доступний як у якості гібрида, так і з повністю електричною трансмісією. BMW X5 G65 використовуватиме платформу CLAR, але матиме дизайн, подібний до автомобілів Neue Klasse.

Водночас BMW X7 другого покоління (G67) дебютує у 2027 році й матиме подібний дизайн з X5. Однак, він може бути набагато спортивнішим, оскільки за даними WardsAuto, з'явиться iX7 M70 потужністю понад 800 к.с.. Згодом до нього може приєднатися варіант Alpina потужністю близько 900 кінських сил.

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Крім того, також планується випуск нового X6 (G66). Показники поточної версії кросовера досить скромні, тому німецький автовиробник запропонує споживачам нову генерацію, а у 2028 році з’явиться електричний iX6. Про купе-кросовер поки мало що відомо, але, зазначається, що усі три моделі вироблятимуть в США.