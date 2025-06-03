BMW M3 суттєво подорожчав

З кожним роком BMW M3 стає все дорожчим. Для наочності, коли він вперше дебютував у 2020 році, його вартість починалася від 70 895 доларів. За ексклюзивною інформацією BMW Blog, ціна автівки 2026 модельного року зросте ще на 1736 доларів, порівняно з попередником.

Читайте також: BMW готує низку покращень для свого модельного ряду

Базовий M3 тепер коштуватиме від 79 575 доларів, тоді як торік вартість ідентичної комплектації становила $77 875. Ціна M3 Competition починатиметься з 83 775 “вічнозелених”, замість 82 075 доларів за минулорічну версію, а повнопривідний M3 Competition xDrive буде доступний від 88 875 доларів, замість 87 175 доларів відповідно.

Щодо комплектації, M3 залишиться незмінним з минулого року. Автомобіль початкового рівня оснащення все ще буде доступний виключно з шестиступінчастою механічною коробкою передач. Водночас починаючи з Competition, потужність двигуна становитиме 510 кінських сил, а повнопривідна модель матиме 530 “конячок”.

Попри це, покупцям доступні чимало опцій. Найдорожчим, як і раніше, є пакет Carbon (15 300 доларів для базової версії або 14 300 доларів в комплектації Competition), який додає кермо з алькантари, карбонове оздоблення салону, карбоново-керамічні гальма та ківшеподібні сидіння.

Також цікаво: Майже нову BMW M3 продають всього за $13 000

До того ж кермо, карбоново-керамічну оббивка або сидіння доступні також як окремі опції за 500, 8 500 та 4 500 доларів відповідно. Таким чином вартість M3 2026 може становити шестизначну суму. У звіті йдеться, що виробництво BMW M3 2026 року розпочнеться в липні, проте компанія поки не коментує вищезгадану інформацію.