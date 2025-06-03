BMW M3 существенно подорожал

С каждым годом BMW M3 становится все дороже. Для наглядности, когда он впервые дебютировал в 2020 году, его стоимость начиналась от 70 895 долларов. По эксклюзивной информации BMW Blog, цена автомобиля 2026 модельного года вырастет еще на 1736 долларов, по сравнению с предшественником.

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Базовый M3 теперь будет стоить от 79 575 долларов, тогда как в прошлом году стоимость идентичной комплектации составляла $77 875. Цена M3 Competition будет начинаться с 83 775 “вечнозеленых”, вместо 82 075 долларов за прошлогоднюю версию, а полноприводный M3 Competition xDrive будет доступен от 88 875 долларов, вместо 87 175 долларов соответственно.

Относительно комплектации, M3 останется неизменным с прошлого года. Автомобиль начального уровня оснащения все еще будет доступен исключительно с шестиступенчатой механической коробкой передач. В то же время начиная с Competition, мощность двигателя составит 510 лошадиных сил, а полноприводная модель будет иметь 530 “лошадок”.

Несмотря на это, покупателям доступны немало опций. Самым дорогим, по-прежнему, является пакет Carbon (15 300 долларов для базовой версии или 14 300 долларов в комплектации Competition), который добавляет руль из алькантары, карбоновое отделка салона, карбоново-керамические тормоза и ковшеобразные сиденья.

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К тому же руль, карбоново-керамическую обивка или сиденья доступны также как отдельные опции за 500, 8 500 и 4 500 долларов соответственно. Таким образом стоимость M3 2026 может составлять шестизначную сумму. В отчете говорится, что производство BMW M3 2026 года начнется в июле, однако компания пока не комментирует вышеупомянутую информацию.