Новые кроссоверы BMW будут иметь потрясающую мощность

BMW активно меняет свой модельный ряд и эволюция семейства внедорожников BMW X еще не завершилась. Несмотря на то, что большинство моделей из линейки дебютировали относительно недавно, немецкий автопроизводитель уже готовит новые поколения X5, X6 и X7.

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Шпионы Carscoops уже несколько раз замечали новый X5, однако сейчас появились новые подробности о новинке. Производство модели якобы запланировано на август 2026 года. Кроссовер будет доступен как в качестве гибрида, так и с полностью электрической трансмиссией. BMW X5 G65 будет использовать платформу CLAR, но будет иметь дизайн, подобный автомобилям Neue Klasse.

В то же время BMW X7 второго поколения (G67) дебютирует в 2027 году и будет иметь подобный дизайн с X5. Однако, он может быть гораздо спортивнее, поскольку по данным WardsAuto, появится iX7 M70 мощностью более 800 л.с.. Впоследствии к нему может присоединиться вариант Alpina мощностью около 900 лошадиных сил.

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Кроме того, также планируется выпуск нового X6 (G66). Показатели текущей версии кроссовера достаточно скромные, поэтому немецкий автопроизводитель предложит потребителям новую генерацию, а в 2028 году появится электрический iX6. О купе-кроссовер пока мало что известно, но, отмечается, что все три модели будут производить в США.