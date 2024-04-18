Компания BMW вскоре представит электрическую версию 4 серии и новый электромобиль от Mini. Новые i4 и Mini Aceman дебютируют на Пекинском автосалоне уже на следующей неделе.

Шпионские снимки прототипа электромобиля показывают, что новая BMW i4 будет иметь другие фары со световыми элементами в форме бумеранга и иной бампер, по сравнению с купе или кабриолетом.

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Неизвестно, получит ли электрическая версия лазерные фонари, которые также устанавливаются на купе и кабриолет. Интерьер автомобиля, вероятно, будет подобным уже имеющимся моделям. Ожидается, что BMW оборудует электромобиль последней версией информационно-развлекательной системы iDrive.

Также поговаривают, что новая i4 может получить вентиляционные отверстия другой формы, которые будут окружены контурной подсветкой. Кроме электрической 4 серии, BMW Group также представит новый Mini Aceman – первую полностью электрическую модель Mini.

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Новый Mini разработан компанией Spotlight Automotive – совместным предприятием BMW Group и Great Wall Motor. Собирать модель будут на новом заводе в Чжанцзягане, в Китае.

Пекинский автосалон начнется 25 апреля, однако событие под названием BMW Group Night запланировано на день раньше, 24 апреля, поэтому увидеть обе новинки мы сможем уже в скором времени.