Компанія BMW незабаром представить електричну версію 4 серії та новий електромобіль від Mini. Нові i4 та Mini Aceman дебютують на Пекінському автосалоні вже наступного тижня.

Шпигунські знімки прототипа електромобіля показують, що нова BMW i4 матиме інші фари зі світовими елементами у формі бумеранга та інакший бампер, порівняно з купе чи кабріолетом.

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Невідомо, чи отримає електрична версія лазерні ліхтарі, які також встановлюються на купе та кабріолет. Інтер’єр автомобіля, ймовірно, буде подібним до вже наявних моделей. Очікується, що BMW обладнає електромобіль останньою версією інформаційно-розважальної системи iDrive.

Також подейкують, що нова i4 може отримати вентиляційні отвори іншої форми, які будуть оточені контурною підсвіткою. Окрім електричної 4 серії, BMW Group також презентує новий Mini Aceman – першу повністю електричну модель Mini.

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Новий Mini розроблений компанією Spotlight Automotive – спільним підприємством BMW Group і Great Wall Motor. Збиратимуть модель на новому заводі в Чжанцзягані, в Китаї.

Пекінський автосалон розпочнеться 25 квітня, однак подія під назвою BMW Group Night запланована на день раніше, 24 квітня, тому побачити обидві новинки ми зможемо вже незабаром.