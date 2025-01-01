BMW изобрела новый экологичный материал, который заменит углеродное волокно

Как отмечает немецкий автопроизводитель, новый материал был протестирован в гоночных условиях и готов для использования в серийных моделях BMW. Он является экологичной альтернативой карбону и предлагает при этом снижение выбросов CO2.

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Его разработка длилась несколько лет совместно с компанией Bcomp, занимающейся чистыми технологиями. Эта фирма также сотрудничает с Porsche, Volvo и Polestar. Новейший материал образуют из семян льна и будет использоваться для видимых компонентов автомобиля, как внутри, так и снаружи.

На фотографиях, которые опубликовала компания, можно заметить детали кузова и крышу M4, выполненные из этого натурального композитного материала. BMW отмечает, что сама по себе крыша может привести к сокращению выбросов CO2 на 40% по сравнению с углеродным волокном.

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Кроме того, новый материал соответствует строгим требованиям к конструкциям крыши новых транспортных средств. Вероятно, эти компоненты на основе льна будут доступны как опционные обновления в каталоге BMW M для определенных моделей. Также неизвестно, насколько их цена будет отличаться от традиционных версий из карбона.