BMW научила пса парковать X5: видео

Немецкий автопроизводитель отмечает, что эти технологии делают повседневную жизнь водителей значительно комфортнее и безопаснее. Сейчас компания опубликовала уже 4 видео, раскрывающих принцип работы новых функций. Их главными участниками стали BMW i5, BMW iX, BMW X1, BMW X3 и BMW X5. Все указанные функции входят в перечень оснащения этих моделей.

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BMW Digital Key/BMW Digital Key Plus на Apple Watch

“Цифровой ключ” – это функция, которая заменяет привычный физический ключ от автомобиля. Кроме того, в автомобилях BMW она также позволяет владельцам использовать Apple Watch для отпирания, запуска и блокировки своего автомобиля.

В юмористическом ролике от автопроизводителя главному герою в узких штанах не хватает места для ключа, поэтому он использовал Apple Watch, чтобы завести свой BMW X3.

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Highway Assistant

Ассистент движения на автомагистрали предлагает автоматизированное управление 2+ уровня и является изюминкой в линейке систем помощи водителю BMW. На автомагистралях и дорогах с двусторонним движением он обеспечивает активную помощь при управлении на скоростях до 130 км/ч. Эта функция позволяет водителю ненадолго убрать руки с руля и именно это демонстрируется в видео.

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Remote Control Parking

В ролике “Top Dog” рассказывается о курьере, который сталкивается с невероятной сценой: собака, сидящая за рулем BMW X5, плавно выезжает автомобилем задним ходом из гаража, демонстрируя при этом чрезвычайную сосредоточенность.

Но на самом деле оказывается, что владелица управляет автомобилем извне через свой смартфон – с помощью функции дистанционного управления парковкой в приложении My BMW. Эта опция весьма полезна на узких парковочных местах.

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BMW Curve-Ahead View

Эта опция позволяет хорошо знать, что ждет впереди: она распознает будущие повороты и выделяет их цветом на проекционном дисплее. В видео BMW X1 перевозит коробки для переезда, а посреди всего этого - золотая рыбка в пакете, которая направляется к новому дому.

Впереди извилистая дорога, а рядом с уязвимым пассажиром - коробки с острыми предметами, вроде как кактусы или карандаши, однако, с помощью этой опции автомобиль плавно прошел поворот. BMW отмечает, что функция BMW Curve-Ahead View доступна для всех моделей бренда, оснащенных операционной системой 9 и BMW Digital Premium.