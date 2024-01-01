На eBay продают уникальный BMW X5: фото

Как рассказывает Carscoops, этот двадцатилетний BMW X5 E53 был модифицирован британским владельцем в 2019 году настолько сильно, будто был создан для фильма “Безумный Макс”. Вместо стандартного был установлен довольно странный выпуклый капот. Его противоречивый дизайн был реализован путем вырезания оригинального капота и сварки алюминиевых секций для поднятия центральной части.

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Из-за этого решетка радиатора расположена значительно выше, чем обычно. На кузов нанесена текстурированная краска Raptor, что придает модели крепкий вид. Чтобы пропорции внедорожника были ровными, производитель добавил специальные расширители крыльев, которые были плавно интегрированы в бампер и двери. Еще одной изюминкой являются 18-дюймовые колеса KMC, обутые в 33-дюймовые шины для грунтовых дорог.

Их интеграция стала возможной благодаря лифту подвески. Под капотом – 4,8-литровый V8, который выдавал 360 л.с., но благодаря перепрограммированию электронного блока управления его мощность увеличили до 400 лошадиных сил. На всех четырех колесах установлены тормоза Brembo, а выхлопную систему модифицировано для более агрессивного звука.

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Теперь эта машина продается на eBay. Согласно объявлению, “фотографии не передают этому автомобилю полноты по сравнению с тем, что можно увидеть вживую”. На одометре X5 – 146 153 километра пробега, но продавец утверждает, что кроссовер имеет полную историю обслуживания. Стоимость этого необычного авто – 24 950 фунтов стерлингов (33 800 долларов). Это немалая цена для X5 первого поколения.