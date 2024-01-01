На eBay продають унікальний BMW X5: фото

Як розповідає Carscoops, цей двадцятирічний BMW X5 E53 був модифікований британським власником у 2019 році настільки сильно, ніби був створений для фільму “Божевільний Макс”. Замість стандартного було встановлено досить дивний опуклий капот. Його суперечливий дизайн був реалізований шляхом вирізання оригінального капота та зварювання алюмінієвих секцій для підняття центральної частини.

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Через це решітка радіатора розташована значно вище, ніж зазвичай. На кузов нанесено текстуровану фарбу Raptor, що надає моделі кремезного вигляду. Аби пропорції позашляховика були рівними, виробник додав спеціальні розширювачі крил, які були плавно інтегровані в бампер та двері. Ще однією родзинкою є 18-дюймові колеса KMC, взуті в 33-дюймові шини для грунтових доріг.

Їх інтеграція стала можливою завдяки ліфту підвіски. Під капотом – 4,8-літровий V8, який видавав 360 к.с., але завдяки перепрограмуванню електронного блоку управління його потужність збільшили до 400 кінських сил. На всіх чотирьох колесах встановлені гальма Brembo, а вихлопну систему модифіковано для більш агресивного звуку.

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Тепер ця автівка продається на eBay. Згідно з оголошенням, “фотографії не передають цьому автомобілю повноти порівняно з тим, що можна побачити наживо”. На одометрі X5 – 146 153 кілометри пробігу, але продавець стверджує, що кросовер має повну історію обслуговування. Вартість цього незвичного авто – 24 950 фунтів стерлінгів (33 800 доларів). Це чимала ціна для X5 першого покоління.