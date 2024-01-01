BMW навчила пса паркувати X5: відео

Німецький автовиробник зазначає, що ці технології роблять повсякденне життя водіїв значно комфортнішим та безпечнішим. Наразі компанія опублікувала вже 4 відео, що розкривають принцип роботи нових функцій. Їх головними учасниками стали BMW i5, BMW iX, BMW X1, BMW X3 та BMW X5. Усі зазначені функції входять в перелік оснащення цих моделей.

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BMW Digital Key/BMW Digital Key Plus на Apple Watch

“Цифровий ключ” – це функція, яка замінює звичний фізичний ключ від автомобіля. Крім того, в автомобілях BMW вона також дозволяє власникам використовувати Apple Watch для відмикання, запуску та блокування свого автомобіля.

В гумористичному ролику від автовиробника головному героя у вузьких штанях не вистачає місця для ключа, тому він використав Apple Watch, щоб завести свій BMW X3.

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Highway Assistant

Асистент руху на автомагістралі пропонує автоматизоване керування 2+ рівня та є родзинкою в лінійці систем допомоги водієві BMW. На автомагістралях та дорогах з двостороннім рухом він забезпечує активну допомогу при керуванні на швидкостях до 130 км/год. Ця функція дозволяє водієві ненадовго прибрати руки з керма й саме це демонструється у відео.

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Remote Control Parking

В ролику “Top Dog” розповідається про кур’єра, який стикається з неймовірною сценою: собака, що сидить за кермом BMW X5, плавно виїжджає автомобілем заднім ходом з гаража, демонструючи при цьому надзвичайну зосередженість.

Але насправді виявляється, що власниця керує автомобілем ззовні через свій смартфон – за допомогою функції дистанційного керування паркуванням у додатку My BMW. Ця опція досить корисна на вузьких паркувальних місцях.

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BMW Curve-Ahead View

Ця опція дозволяє добре знати, що чекає попереду: вона розпізнає майбутні повороти та виділяє їх кольором на проекційному дисплеї. У відео BMW X1 перевозить коробки для переїзду, а посеред усього цього — золота рибка в пакеті, яка прямує до нового дому.

Попереду звивиста дорога, а поруч із вразливим пасажиром — коробки з гострими предметами, як от кактуси чи олівці, однак, за допомогою цієї опції автомобіль плавно пройшов поворот. BMW зазначає, що функція BMW Curve-Ahead View доступна для всіх моделей бренду, оснащених операційною системою 9 та BMW Digital Premium.