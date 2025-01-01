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BMW винайшла новий екологічний матеріал, що замінить вуглецеве волокно

Німецький автовиробник розробив новий композитний матеріал для використання на видимих зовнішніх та внутрішніх деталях серійних автомобілів. Його компоненти на основі льону нагадують вуглецеве волокно.
BMW винайшла новий матеріал з льону, що замінить карбон - Auto24

ФОТО: BMW|

Елементи кузова з нового композитного матеріалу на основі льону

Данило Северенчук
logo18 червня, 15:40
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Як зазначає німецький автовиробник, новий матеріал був протестований у гоночних умовах й готовий для використання у серійних моделях BMW. Він є екологічною альтернативою карбону й пропонує при цьому зниження викидів CO2.

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Його розробка тривала кілька років спільно з компанією Bcomp, що займається чистими технологіями. Ця фірма також співпрацює з Porsche, Volvo та Polestar. Новітній матеріал утворюють з насіння льону й використовуватиметься для видимих компонентів автомобіля, як всередині, так і зовні.

На фотографіях, які опублікувала компанія, можна помітити деталі кузова й дах M4, виконані з цього натурального композитного матеріалу. BMW зазначає, що сам по собі дах може призвести до скорочення викидів CO2 на 40% порівняно з вуглецевим волокном.

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Крім того, новий матеріал відповідає суворим вимогам до конструкцій даху нових транспортних засобів. Вірогідно, ці компоненти на основі льону будуть доступні як опційні оновлення в каталозі BMW M для певних моделей. Також невідомо, наскільки їх ціна відрізнятиметься від традиційних версій з карбону.

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