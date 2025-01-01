BMW винайшла новий екологічний матеріал, що замінить вуглецеве волокно

Як зазначає німецький автовиробник, новий матеріал був протестований у гоночних умовах й готовий для використання у серійних моделях BMW. Він є екологічною альтернативою карбону й пропонує при цьому зниження викидів CO2.

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Його розробка тривала кілька років спільно з компанією Bcomp, що займається чистими технологіями. Ця фірма також співпрацює з Porsche, Volvo та Polestar. Новітній матеріал утворюють з насіння льону й використовуватиметься для видимих компонентів автомобіля, як всередині, так і зовні.

На фотографіях, які опублікувала компанія, можна помітити деталі кузова й дах M4, виконані з цього натурального композитного матеріалу. BMW зазначає, що сам по собі дах може призвести до скорочення викидів CO2 на 40% порівняно з вуглецевим волокном.

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Крім того, новий матеріал відповідає суворим вимогам до конструкцій даху нових транспортних засобів. Вірогідно, ці компоненти на основі льону будуть доступні як опційні оновлення в каталозі BMW M для певних моделей. Також невідомо, наскільки їх ціна відрізнятиметься від традиційних версій з карбону.