Спортивная четырехдверка не справилась с испытаниями на скорости выше 68 километров в час.

Испанский портал km77.com обнародовал очередной ролик с испытаниями управляемости BMW M235i в кузове F44. На скорости выше 68 километров в час результаты баварца неудовлетворительные.

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Типичным показателем скорости для получения “зачета” являются 77 км/ч – если автомобиль выполняет маневр по объезду препятствия на дороге и возвращается в полосу движения без заносов и сбитых конусов, его управляемость считается хорошей. BMW M235i не удалось перейти этот порог.

Преодолеть созданную полосу препятствий “Двойка” смогла только на скорости 68 км/час. При увеличении скорости движения до 77 км/ч немецкий седан продемонстрировал недостаточное сцепление передних колес с дорогой, из-за чего пострадало несколько конусов. А постепенное увеличение скорости приводило к заносам во время каждого резкого маневра. Отмечается, что тестовый автомобиль был оборудован жесткими шинами Bridgestone Turanza T005.

По мнению экспертов, данный результат является одним из худших за всю историю “лосиного теста”, поскольку даже кроссоверы с высоким центром массы показывали лучшие результаты.

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