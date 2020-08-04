Изображения из патентной заявки демонстрируют концепцию руля-джойстика, похожего на штурвал самолета.

Такой руль предназначен для автомобилей с системой автономного управления. Когда водитель передает управление автопилота, руль скрывается в переднюю панель.

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В патентном ведомстве Германии обнаружили изображение необычного рулевого контроллера компании BMW. В документе указано, что руль, который напоминает джойстик, достанется "частично автономным автомобилям". Устройство описывается как "рулевая рукоятка", которое для удобства можно убирать, при задействованном автопилоте. Судя по изображениям, на штурвал предполагается перенести управление селектором передач.

Фото: концептуальный руль и прототип BMW Vision Next 100 / BMW

В марте BMW запатентовала другой руль, также предназначенное для машин с автопилотом – рулевое колесо, которое меняет форму, при переходе из автономного режима управления на ручной. В компании считают, что трансформация руля сможет быстрее привлечь внимание водителя в экстренной ситуации, чем визуальные предупреждения.



Фото: BMW iNEXT / BMW

В следующем году баварцы надеются вывести в свет электрокар iNEXT, которому обещан третий уровень автономности. Автомобиль сможет самостоятельно передвигаться по автомагистралям, однако водитель должен быть готов в любое время вмешаться в управление.

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