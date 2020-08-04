Зображення з патентної заявки демонструють концепцію керма-джойстика, схожого на штурвал літака.

Таке кермо призначене для автомобілів з системою автономного управління. Коли водій передає керування автопілоту, кермо ховається у передню панель.

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У патентному відомстві Німеччини виявили зображення незвичайного рульового контролера компанії BMW. У документі зазначено, що кермо, котре нагадує джойстик, дістанеться “частково автономним автомобілям”. Пристрій описується, як “рульове руків’я”, котре для зручності можна прибирати, при задіяному автопілоті. Судячи з зображень, на штурвал передбачається перенести управління селектором передач.

Фото: концептуальне кермо та прототип BMW Vision Next 100 / BMW

У березні BMW запатентувала інше кермо, також призначене для машин з автопілотом – рульове колесо, котре змінює форму, при переході з автономного режиму управління на ручний. У компанії вважають, що трансформація керма зможе швидше привернути увагу водія в екстреній ситуації, ніж візуальні попередження.



Фото: BMW iNEXT / BMW

Наступного року баварці сподіваються вивести в світ електрокар iNEXT, котрому обіцяний третій рівень автономності. Автомобіль зможе самостійно пересуватися по автомагістралях, проте водій повинен бути готовий у будь-який час втрутитися в управління.

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