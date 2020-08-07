Спортивна чотиридверка не впоралась з випробуваннями на швидкості вище 68 кілометрів на годину.

Іспанський портал km77.com оприлюднив черговий ролик з випробуваннями керованості BMW M235i в кузові F44. На швидкості вище 68 кілометрів на годину результати баварця виявились незадовільними.

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Типовим показником швидкості для отримання “заліку” є 77 км/год – якщо автомобіль виконує маневр з об’їзду перепони на дорозі та повертаеться у смугу руху без заносів та збитих конусів, його керованість вважається доброю. BMW M235i не вдалось перейти цей поріг.

Подолати створену смугу перешкод “Двійка” змогла тільки на швидкості 68 км/год. При збільшенні швидкості руху до 77 км/год, німецький седан продемонстрував недостатнє зчеплення передніх коліс з дорогою, через що постраждало кілька конусів. А поступове збільшення швидкості призводило до заносів, під час кожного різкого маневру. Відзначається, що тестовий автомобіль був обладнаний жорсткими шинами Bridgestone Turanza T005.



На думку експертів, даний результат є одним з найгірших за всю історію “лосиного тесту”, оскільки навіть кросовери з високим центром маси показували кращі результати.

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