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BMW отзывает почти 300 тысяч кроссоверов X3

Проблема, связанная с ненадежным креплением грузовых реек багажника, которые могут сломаться во время ДТП, заставила BMW отозвать 291 112 кроссоверов X3, изготовленных в период с 2017 по 2022 год.
BMW объявила отзывную кампанию почти для 300 тысяч кроссоверов X3 - Auto24

BMW X3

Даниил Северенчук
logo25 июля, 19:30
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Carscoops сообщает, что отзывная кампания касается моделей X3 sDrive30i, X3 xDrive30i, X3 M40i и X3 M. Грузовые рельсы в багажнике кроссоверов существуют для того, чтобы размещать тяжелый груз, а также предотвратить вероятность получения вторичных повреждения от него во время ДТП.

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BMW обнаружила, что в почти 300 тысяч кроссоверов эти рельсы могут сломаться в момент аварии и вызвать возможность получения травм для пассажиров. Компания отзывает 291 112 автомобилей, сошедших с конвейера с марта 2017 по сентябрь 2022 года.

Несмотря на то, что эти рельсы вряд ли создадут проблему, ведь, как обнаружили эксперты, крепления деформируется только при очень сильном ударе в заднюю часть авто, руководство BMW приняло решение объявить отзывную кампанию.

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Известно, что специалисты BMW впервые узнали о проблеме в августе 2022 года после того, как произошла серьезная авария с участием X3. Однако, инженеры не могли проверить автомобиль более 18 месяцев, поскольку владелец был занят судебным делом. Автопроизводитель поручил дилерам бесплатно заменить этот элемент на всех пострадавших авто.

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