BMW представила пакет опциональных улучшений для нового M5

Седан получил широкую линейку модифицированных деталей выполненных из углеродного волокна. BMW говорит, что изюминкой ассортимента BMW M Performance Parts для нового M5 является карбоновый двухсекционный задний диффузор.

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Он сочетается с карбоновой отделкой выхлопа, что также входит в пакет улучшений, чтобы придать задней части автомобиля агрессивный и спортивный стиль. Диффузор предлагается с двумя вариантами спойлеров: с версией пакета M Carbon, или в сочетании с задним спойлером M Performance pro из углеродного волокна.

Вместе с этим покупателям доступен карбоновый сплиттер, который в сочетании с диффузором и спойлером улучшает прижимную силу и аэродинамический баланс авто. В то же время опциональная карбоновая крыша и карбон-керамические тормоза уменьшают вес на 30 и 25 кг соответственно. Также покупатели могут приобрести такие аксессуары, как карбоновую крышку топливного бака и накладки на пороги.

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Кроме этого, новый BMW M5 можно заказать с матовыми черными боковыми наклейками и арамидной антенной в форме плавника акулы. BMW сообщает, что с лета 2025 года для нового BMW M5 будут предлагаться легкосплавные диски M Performance.