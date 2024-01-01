BMW представила пакет опційних покращень для нового M5

Седан отримав широку лінійку модифікованих деталей виконаних з вуглецевого волокна. BMW каже, що родзинкою асортименту BMW M Performance Parts для нового M5 є карбоновий двосекційний задній дифузор.

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Він поєднується разом з карбоновим оздобленням вихлопу, що також входить до пакету покращень, аби надати задній частині автомобіля агресивного й спортивного стилю. Дифузор пропонується з двома варіантами спойлерів: з версією пакету M Carbon, або в поєднанні з заднім спойлером M Performance pro з вуглецевого волокна.

Разом з цим покупцям доступний карбоновий сплітер, який в поєднанні з дифузором та спойлером покращує притискну силу та аеродинамічний баланс авто. Водночас опційний карбоновий дах та карбон-керамічні гальма зменшують вагу на 30 й 25 кг відповідно. Також покупці можуть придбати такі аксесуари, як карбонову кришку паливного бака й накладки на пороги.

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Окрім цього, новий BMW M5 можна замовити з матовими чорними бічними наклейками та арамідною антеною у формі плавника акули. BMW повідомляє, що з літа 2025 року для нового BMW M5 будуть пропонуватися легкосплавні диски M Performance.